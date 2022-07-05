В России вновь могут подорожать автомобили, но не все

После весеннего экспонентного роста цен на автомобили в России произошла небольшая коррекция, однако расслабляться покупателям не стоит. С таким мнением выступил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

По словам специалиста, давшего интервью изданию «Лайф», от компаний, остановивших поставки своих автомобилей в Россию, снижения стоимости ждать не стоит. Они будут распродавать остатки на складах, пользуясь тем, что выбора у людей нет. Аналогичная ситуация может сложиться и с машинами отечественных и корейских брендов в связи с дефицитом «товарных» машин и остановкой их производства на российских предприятиях.

При этом существует еще одна категория автомобилей, которые как раз могут оказаться дешевле, чем стоят сейчас. Речь идет о китайских моделях, которые уже постепенно начинают дешеветь по отношению к пиковым значениям, продемонстрированным весной.

Динамика продаж новых автомобилей в России. Инфографика: Bloomberg

По мнению эксперта, «поднебесные» производители будут постепенно снижать цены на имеющиеся в наличии машины, однако это не затронет новые поставки, в которых автомобили практически наверняка станут дороже.

Ранее стало известно о том, что рост цен на новые автомобили в России остановился. По итогам июня 2022 года ни одна из компаний не внесла коррективы в сторону увеличения розничной стоимости своей продукции.

Примечательно, но автомобили на складах до сих пор есть. Фотографии десятков новых машин, хранящихся на закрытых парковках, были опубликованы на прошлой неделе. Все они ожидают поставок к дилерам, однако из-за низкого спроса делать это пока нецелесообразно.