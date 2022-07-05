Haval выпустит новый кроссовер в стиле Dargo

Компания Haval уже имеет в своем портфолио кроссовер Dargo, выделяющийся среди остальных моделей брутальным внешним видом. Но, похоже, останавливаться на этом китайский автогигант не намерен и уже готовит очередную новинку с аналогичным дизайном. Фотографии тестового прототипа нового вседорожника Haval появились в базе «поднебесного» минпрома.

Судя по опубликованным в ведомстве снимкам, перспективный кроссовер получит экстерьер, пересекающийся с Dargo, но окажется компактнее своего родственника по модельному ряду.

Официальное название для новинки пока не определено. Более того, автомобиль даже еще не успел выехать на тестовые испытания. Впрочем, это вопрос времени. Предполагается, что кроссовер обкатают в течение этого года, а его продажи начнут в 2023-м.

Никаких технических подробностей о новом «паркетнике» Haval с брутальным дизайном пока нет. Единственное, что можно сказать, взглянув на слитые в Сеть фотографии в плотном камуфляже, автомобилю достанется 2-объемный профиль с горизонтальным капотом, угловатые колесные арки, а также блок-фары, выполненные в форме кругов.

Аналогичный стиль был использован при создании кроссовера Haval Dargo, который уже предложен на российском рынке. Его сборкой занимается предприятие компании в индустриальном парке «Узловая» (Тульская область).

Автомобиль предложен на нашем рынке в четырех комплектациях, самая дешевая их которых стоит 3 миллиона 200 тысяч рублей. Все российские «Дарго» комплектуются 2-литровым бензиновым мотором мощностью 192 лошадиные силы, агрегатированным семискоростным «роботом» с двумя сцеплениями.