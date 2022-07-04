Chery начнет продажи в России кроссовера Tiggo 4 Pro, но не того, который все ждали

О планах компании Chery начать продажи на российском рынке компактного кроссовера Tiggo 4 Pro стало известно еще в феврале этого года, когда на одной из парковок Москвы были замечены машины, предназначенные для прохождения процедуры сертификации. Впрочем, как оказалось, выглядеть они будут совсем не так, как сфотографированные в начале года образцы.

«Поднебесный» автогигант без шума обновил информацию в сертификате ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на Tiggo 4, внеся в него другую линейку двигателей, с которой на местном рынке продается более современный Tiggo 5x.

Согласно сведениям, заключенным в документе, российский Tiggo 4 Pro помимо внешнего облика получит полуторалитровые бензиновые моторы, выдающие 147 и 113 лошадиных сил соответственно. Связку первому составит шестидиапазонный «робот», тогда как второму будут положены как «механика», так и вариатор.

В предыдущем варианте ОТТС на Tiggo 4 Pro для России был указан безальтернативный 1,5-литровый двигатель мощностью 147 лошадиных сил, агрегатированный шестискоростной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Им оснащался дореформенный китайский «паркетник».

Вместе с новой линейкой двигателей и более современным дизайном в оснащение российского Tiggo 4 Pro должны войти: мультимедийная система с 10,25-дюймовым дисплеем, люк в крыше с электрическим приводом, камера заднего вида, системы круиз- и 2-зонного климат-контроля, беспроводная зарядка для гаджетов и многое другое.

Сроки появления Chery Tiggo 4 Pro у российских дилеров пока не обозначены. Стоимость актуальной версии этой модели составляет минимум 1 миллион 700 тысяч рублей.