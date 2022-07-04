Стало известно, когда Tesla потеряет лидерство в сегменте электрокаров

Компанию Tesla уже несколько лет отправляют «на пенсию». Якобы американский автопроизводитель электрических моделей вскоре утратит лидерство в своем сегменте, уступив первые позиции ведущим автогигантам, которые активно развивают свои линейки электрокаров. С очередным таким прогнозом выступили аналитики американского банка Merill Lynch в рамках исследования «Car Wars». По их мнению, Tesla придется подвинуться уже к середине этого десятилетия.

Согласно подсчетам статистического подразделения банка США, доля электромобилей Tesla на рынке вскоре может сократиться с текущих 70 процентов до 11 процентов.

Автор материала Джон Мерфи утверждает, что к 2025 году General Motors и Ford смогут опередить «Теслу», заняв по 15 процентов рынка. Сейчас их доля оценивается по 5%.

«Господство Tesla на рынке электромобилей, особенно в Соединенных Штатах, подходит к концу. В следующие 4 года будет продемонстрирована абсолютно обратная тенденция», – говорится в исследовании «Car Wars».

Причины, по которым Tesla может утратить доминирующее положение в сегменте электромобилей, называют медлительность компании, которая в современных реалиях уступает в скорости развития своего модельного ряда ведущим мировым автомобильным производителям.

В качестве причин, по которым Tesla удалось «захватить» лидирующую позицию в сегменте электрических моделей, указан так называемый «вакуум», когда у компании практически не было конкурентов. Теперь же соперничество в этом классе нарастает и к нему присоединяются все больше крупных автомобильных концернов с внушительными производственными мощностями и инженерными ресурсами.