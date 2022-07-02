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Toyota больше не продает Land Cruiser 300 и Lexus LX 600

От: Алексей Шмидт
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Популярность внедорожников Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX 600 с выходом в продажу оказалась настолько высокой, что их реализация несколько раз останавливалась. Японский автогигант попросту не успевал собирать эти модели из-за проблем с поставками комплектующих, а теперь и вовсе закрыл продажи.

По информации издания «Creative Trend», прием предварительных заказов на модели Toyota Land Cruiser 300, а также Lexus LX 600 и NX остановлены до середины 2023 года. 

В «Тойоте» утверждают, что могут возобновить сбор заявок на популярные модели своего и родственного бренда Lexus в случае, если решат проблемы с поставками деталей, однако до этого им в любом случае предстоит выполнить свои обязательства перед клиентами, оформившими заказы до 1 июля 2022 года. 

С Lexus LX 600, дебютировавшим в начале 2022 года, ситуация является особенно напряженной. Только в Японии дилеры собрали порядка 6 тысяч заявок на покупку этой модели, но в реальности эта цифра может оказаться еще выше. Практически сразу после премьеры внедорожника в прессе появилась информация о том, что очередь на LX 600 растянулась на 4 года. 

Процесс приобретения нового поколения внедорожника Lexus LX также нельзя назвать простым. Покупателей заставляют не только подписать основной договор, в котором прописана возможность увеличения цены на автомобиль к моменту ее доставки, но и дополнительное соглашение, запрещающее перепродажу машины в течение года с момента покупки. Аналогичную заградительную меру вводила Toyota при запуске в реализацию Land Cruiser 300.

В свете всех этих событий вероятность того, что новая генерация кроссовера Lexus RX поступит в продажу в срок (до конца 2022 года), выглядит крайне невысокой. 

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