«Группа ГАЗ» установит на «ПАЗики» фары «советского» образца

«Группа ГАЗ», как и все другие российские автомобильные производители, запустила собственную программу импортозамещения, в которой самые дефицитные комплектующие будут заменены на отечественные образцы. Первой моделью, которая пройдет процедуру упрощения, станет семейство классических автобусов «ПАЗ-3205/-4234». В Сети появились первые фотографии прототипов таких машин, выехавших на тесты в Ставропольском крае.

Судя по снимкам, опубликованным в Telegram-канале «Retrobus: непосредственный впрыск», «антисанкционным» автобусам «ПАЗ» достанутся классические 7-дюймовые фары, которые использовались еще во времена СССР. Впервые ее начали применять в 1989 году, а в 2014 году модернизировали, дополнив модульными элементами Hella с линзами.

«Новая-старая» оптика совмещает в едином блоке как ближний, так и дальный свет, тогда как в «модульниках» он был разделен. Таким образом, с упрощением фары «ПАЗиков» будут иметь не шесть элементов, а четыре.

В остальном же дизайн автобусов не изменится. Возвращаться к оформлению образца 1989 года, очевидно, не планируется, поскольку прототип за исключением фар имеет внешний облик, аналогичный машине 2014 года.

А вот техническую часть «антисанкционная» программа все же затронет. По неофициальной информации, приводить в движение упрощенные «ПАЗы» будет 4,4-литровый турбодизельный мотор ЯМЗ-534, экологический класс которого понизят со стандарта «Евро-5» до «Евро-3».

Напомним, этой весной «Группа ГАЗ» попала в SDN-list ограничений со стороны США, поэтому лишилась возможностей закупать иностранные комплектующие.