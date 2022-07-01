Калининградский «Автотор» пообещал выпустить электрокар дешевле Tesla

Предприятие «Автотор», расположенное в Калининградской области, оказалось одним из самых пострадавших автомобильных заводов в условиях кризиса комплектующих. Часть его сотрудников до сих пор находится в простое, а тем, кто согласился взять в аренду земельные участки, предложили пока заняться посадкой на них картофеля. Впрочем, как утверждает руководство самого завода, все не так плохо, как кажется на первый взгляд, а предприятие уже готовится к началу выпуска на своих мощностях некоего электромобиля, который будет дешевле Tesla.

Как заявил председатель совета директоров «Автотор холдинг» Валерий Горбунов в интервью «ТАСС», специалисты предприятия постараются сделать новый электромобиль доступным для различных категорий потребителей. В их числе как частные покупатели, так и владельцы каршеринговых и таксомоторных компаний.

При этом предварительная цена такой модели оглашена не была, но если проводить параллель с той же Tesla, то ее самым доступным электромобилем сейчас является Model 3 по цене в 47 тысяч долларов (порядка 2 миллионов 500 тысяч рублей).

Подробностей о проекте, который был запущен еще в прошлом году, пока нет. Но если верить заявлению топ-менеджера «Автотора», автомобиль будет спроектирован на одной из уже хорошо известных заводу платформ, которая переживет процедуру модернизации и адаптации.

В каком типе кузова окажется электрокар, также неизвестно, но на «Автоторе» утверждают, что при наличии устойчивого спроса готовы выпускать модель даже в непопулярных кузовах, включая купе и кабриолеты.

Опытную партию новых электромобилей предприятие рассчитывает собрать в 2023 году.