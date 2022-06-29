В России сертифицировали электрического конкурента «ГАЗели»

В России готовится к дебюту новый бренд бюджетных автомобилей, родом из Китая. В базе «Роспатента» появился сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на первую модель марки Kangaroo Electro («Кенгуру Электро») – J2-P. Автомобиль представляет собой электрическую альтернативу российской «ГАЗели».

В основу всех машин Kangaroo Electro ляжет «поднебесный» электрический квадроцикл Qingzhou Runhorse. Производством автомобилей займется российское предприятие в Калужской области, однако заявителем документа ОТТС выступила некая московская фирма.

Модель J2-P является 4-колесным одноместным электрическим грузовиком, длина которого равна 3,6 метра, ширина – 1,3 метрам, высота – 1,7 метрам. Колесная база составляет 2,3 метра, а вес – менее 600 кг.

Приводит в движение Electro J2-P электромотор, расположенный поперечно над задней осью. Его мощность будет варьироваться в пределах от 5,4 до 6,8 лошадиных сил. За счет литиевого аккумулятора емкостью от 105 до 206 ампер-часов запас хода электрического конкурента «ГАЗели» составит от 80 до 170 километров.

Список оснащения машины выглядит крайне простым, но включает в себя кондиционер, отопитель салона и даже холодильную установку.

Цены на модель Electric J2-P уже известны. В зависимости от выбранной версии за машину будут просить от 1 миллиона 70 до 1 миллиона 720 тысяч рублей. Предполагается, что окупить автомобиль можно будет благодаря сверхнизкой стоимости владения.

По заявлению автопроизводителя, каждые 50 километров пробега обойдутся потенциальному покупателю Kangoroo Electric J2-P всего в 10 рублей.