BMW сняла вывеску с главного офиса в России, но никуда не уходит

Пару дней назад телеграм-канал «Новости Москвы» опубликовал фотографию, демонстрирующую демонтаж вывески BMW Group со здания головного офиса немецкого автогиганта в России. С появлением снимка в Сети разразилась целая волна обсуждений события, а большинство комментаторов решили, что баварский концерн сворачивает свой бизнес на нашем рынке. Впрочем, все оказалось гораздо проще. Офис компании попросту переезжает из одной локации в другую.

На официальном YouTube-канале BMW Group Russia появился видеоролик с подписью «Новая страница в жизни BMW Group Россия», демонстрирующий переезд головного офиса марки.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, персонал российского подразделения баварского бренда перебрался поближе к центру Москвы – в новую локацию на Соколе. В компании подтвердили, что завершили процесс, начавшийся еще в прошлом году.

Напомним, поставки новых автомобилей BMW из-за границы прекратились еще в марте 2022 года на фоне санкций Евросоюза в отношении России.

При этом машины баварской марки не выпускаются и на территории нашей страны. Предприятие «Автотор» в Калининграде было вынуждено остановить конвейер из-за дефицита комплектующих. Поэтому у покупателей есть возможность приобрести только те автомобили, которые были доставлены дилерам до всем хорошо известных событий.

За первый квартал 2022 года объем продаж автомобилей BMW в РФ составил 8 тысяч 414 автомобилей, что оказалось на 23 процента ниже, чем было зафиксировано годом ранее (согласно информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)).