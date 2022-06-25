Перечислены автомобили, которые чаще всего ввозят в Россию с японских аукционов

С марта 2022 года в России сложилась ситуация, когда для покупателей автомобилей оказалось выгоднее приобрести машину зарубежом, нежели покупать ее в автосалоне или на местном вторичном рынке. Главными триггерами к этой весьма абсурдной ситуации стали резкое укрепление рубля по отношению к иностранным валютам, а также дефицит новых автомобилей в стране. Одним из основных рынков, откуда резко увеличился ввоз машин в Россию, оказалась Япония.

Согласно статистике, еженедельно с японских аукционов приобретается по 100-150 тысяч подержанных автомобилей, которые в последствии переправляются в Россию. В сравнении с июнем 2021 года этот показатель вырос более, чем в 1,5 раза.

По информации издания «MagadanMedia», если раньше машины из Японии покупали в основном жители Сибири и Дальнего Востока, то теперь к ним присоединились автовладельцы из Центральной России. Лидерами в этом списке оказались жители Воронежа, Белгорода и Подмосковья.

Самой популярной для ввоза иномаркой из Японии стала Toyota. На втором месте по этому показателю идет Nissan, а тройку замыкает Honda.

За два последних месяца весны наиболее востребованными моделями для ввоза в Россию оказались: компактвэн Honda Freed, электромобиль Nissan Leaf, минивэн Toyota Alphard, минивэн Honda Stepwgn. Помимо них чаще всего на аукционах в Японии россияне покупают Toyota Land Cruiser Prado, Honda Fit, Nissan Serena, Toyota Crown, а также Toyota Camry и Toyota Estima.

Традиционно основная доля иномарок из «Страны Восходящего Солнца» доставляется в порты Владивостока, а затем переправляется покупателям в различные уголки России.