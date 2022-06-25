Dongfeng с новым кроссовером Lantu Free хочет бросить вызов BMW X5 и X7

Китайская автомобильная марка Dongfeng, продающая свои машины в том числе и России, представила новый кроссовер под названием Lantu Free. Модель позиционируется как непосредственный конкурент на «поднебесном» рынке для баварских вседорожников BMW X5 и BMW X7.

В КНР продавать новинку будут сразу в нескольких вариантах оснащения: гибридном и полностью электрическом. Первый получит под капот так называемые интеллектуальные генераторы с пиковой мощностью 109 лошадиных сил, работающие в паре с 6-цилиндровым ДВС, а суммарная отдача всей системы составит впечатляющие 693 л.с. В качестве батареи выступит тройной литий-ионный аккумулятор на 33 кВт/ч, обеспечивающий запас хода до 140 километров исключительно на электротяге. С места до первой «сотни» такой Lantu Free будет способен разгоняться всего за 4,5-секунды, а расход горючего в баке на 100 км составит всего 1,3-литра. Для сравнения, тот же BMW X7 ускоряется до 100 км/ч за 4,7-секунды, а также тратит более 12 литров топлива на сто километров пути.

Второе, полностью электрическое исполнение Lantu Free, будет иметь два электромотора общей мощностью 693 лошадиные силы, а также запас хода до 500 километров без подзарядки. Хотя разгон с места до 100 км/ч окажется чуть медленнее, чем у гибрида – 4,6-секунды против 4,5-секунды.

Длина автомобиля составит 4905 мм, ширина 1950 мм, высота 1660 мм, а размер колесной базы будет равен 2960 мм. Таким образом, Lantu Free будет намного компактнее того же X7, больше соответствуя его младшему родственнику X5.

Внутри для кроссовера припасут «торпедо», объединяющее под своим стеклом сразу три дисплея: цифровую панель приборов, экран мультимедийной системы и дополнительный развлекательный тачскрин для переднего пассажира. Салон автомобиля получит 2-цветное оформление, а также рулевое колесо, чем-то напоминающее аналогичную деталь интерьера премиальных автомобилей.

В продажу в Китае новая модель суббренда Dongfeng поступит до конца 2022 года.