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В Сети показали, как выглядела «премиальная» Lada Vesta

От: Алексей Шмидт
«премиальная» Lada Vesta

На днях глава российского министерства финансов Антон Силуанов предложил пересадить чиновников с представительских машин иностранного производства брендов, которые покинули РФ, на автомобили Lada. О каких именно моделях «АвтоВАЗа» шла речь, не уточнялось, но можно предположить, что имелись ввиду наиболее дорогие автомобили Vesta, но непростые. Один из таких вариантов «вазовского» флагмана был показан еще пять лет назад и получил наименование Vesta Signature. 

Главным отличием «премиальной Весты» по сравнению с простой моделью стало удлинение колесной базы первой на 250 мм – до 2885 мм, а также увеличение на примерно те же показатели дверей задних пассажиров. За счет проведенных работ совокупная длина автомобиля достигла 4660 мм.

По предварительным данным, всего было выпущено четыре экземпляра Vesta Signature. На одном из них ездил экс-президент «АвтоВАЗа» по инжинирингу Харальд Грюбель. Еще один экземпляр принадлежал уже бывшему главе компании Николя Мору.

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Такая «Веста» щеголяла кожаной отделкой по периметру салона, могла похвастать наличием индивидуальной цветовой гаммой интерьера, а также оригинальных текстильных ковриков с вышивкой, окантовок воздуховодов и обивкой селектора трансмиссии натуральной кожей. Кроме того, автомобилю досталась улучшенная шумоизоляция. 

Под капотом Vesta Signature использовался 1,8-литровый 122-сильный бензиновый мотор, работавший в паре с автоматизированной коробкой передач. 

В марте 2018 года «АвтоВАЗ» объявил, что проект Vesta Signature закрыт. Отказ от массового выпуска удлиненной «Весты» был обусловлен экономической нецелесообразностью, поскольку постройка таких машин вручную оказалась слишком дорогой, а отсутствие спроса делало бы их производство невыгодным. 

В нынешних условиях не исключено, что «вазовцы» вернутся к некогда перспективному проекту. Правда это будет зависеть от того, согласятся ли сами чиновники пересесть с иностранных машин на «Лады». 

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