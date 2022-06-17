Great Wall запатентовал в России дизайн конкурента Toyota Land Cruiser 300

Китайский автогигант Great Wall, владеющий брендом Tank, оформил охранные документы на дизайн нового большого внедорожника Tank 500 в России. Соответствующий патент появился в базе ФИПС. По своим габаритам автомобиль является сопоставимым с японским премиальным автомобилем Toyota Land Cruiser 300, который сейчас является дефицитным как на мировом рынке, так и в РФ.

Официальный дебют Tank 500 в «Поднебесной» состоялся еще в конце лета прошлого года. Автомобиль стал первой серийной моделью новоиспеченной китайской марки, разработанной на новой масштабируемый платформе с продольным расположением силового агрегата.

Tank 500 относится к категории полноразмерных внедорожников, то есть формально является конкурентом Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX, недавно сменивших генерации. При этом стоит «китаец» заметно дешевле, чем его японские оппоненты. Так, к примеру, на рынке КНР минимальная цена «пятисотого» составляет 335 тысяч юаней или 2 миллиона 800 тысяч рублей, тогда как базовый Land Cruiser 300 оценен там в сумму от 7 миллионов 300 тысяч рублей по текущему курсу.

Приводит в движение Tank 500 3-литровая битурбированная бензиновая «шестерка», мощность которой составляет 354 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. В качестве довеска для мотора выступает 48-вольтовый стартер-генератор, а передает крутящий момент на все колеса 9-диапазонная автоматическая трансмиссия. Демультипликатор и блокировка заднего дифференциала входят уже в начальное исполнение модели, однако передняя блокировка предложена только в качестве опции.

Салон Tank 500 может похвастать наличием продвинутых кресел с электрическими регулировками, а также систем подогрева и вентиляции, проекционного экрана, панорамной крыши, а также 14,6-дюймового дисплея информационно-развлекательной системы. Количество мест в салоне – 7.

Появление патентных документов на внедорожник отнюдь не гарантируют его появления в России, однако учитывая недавние заявления Great Wall о планах по выходу на наш рынок, такой вариант не исключается. Впрочем, если это и произойдет, то только после дебюта более компактного и доступного по цене «вездехода» Tank 300.