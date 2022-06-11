«УАЗ» вслед за «Ладой» начнет выпускать «пустые» автомобили

Вслед за компанией «АвтоВАЗ» приступившей к реализацию проекта «антисанкционных» Lada, по аналогичному пути пошел и другой российский автопроизводитель, лишившийся иностранных комплектующих – «УАЗ». Завод в Ульяновске подтвердил, что также готовит также подготовит упрощенные варианты своих моделей, которые будут выпускаться до тех пор, пока компания не наладит работу с альтернативными поставщиками.

По предварительной информации, производство «барабанных» «УАЗ Патриот», а также «УАЗ Буханка», должно начаться в июле 2022 года.

Согласно постановлению правительства, до февраля 2023 года российские автопроизводители в целях обеспечения необходимых объемов сборки могут выпускать «антикризисные» автомобили.

В принятом техническом регламенте говорится о том, что в российских моделях могут отсутствовать системы ABS, «ЭРА-ГЛОНАСС», подушки безопасности. При этом для таких машин допустим экологический класс Евро-0.

Наибольшие проблемы с комплектующими в случае «УАЗ» наблюдаются как раз с системой ABS, которая поставлялась в Ульяновск с завода Bosch. После того, как деятельность немецкой фирмы в России была приостановлена, компании пришлось искать нового поставщика, но по большей части эта проблема затронула «Патриот», тогда как в семействе микроавтобусов и фургонов СГР ABS предлагалась исключительно в исполнении «Автобус» с салонной компоновкой «8+1».

Как скажется упрощение «УАЗов» на их ценах и скажется ли вообще, пока неизвестно. В случае с «АвтоВАЗом», похоже серьезной разницы не предвидится.