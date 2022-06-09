Новый кроссовер Honda Prologue показали на первом рендере

В конце мая Honda опубликовала первые изображения концептуального кроссовера Prologue, который спроектировала совместно с американской корпорацией General Motors. Серийный вариант этого «паркетника», который будет выполнен на основе так называемых «зеленых» технологий, запланирован на 2024 год, но как может выглядеть такой автомобиль уже известно. Рендеры модели опубликовали независимые дизайнеры.

Согласно планам Honda и General Motors, первая компания займется разработкой дизайна, системы безопасности автомобиля, а также его доводкой в ходе тестовых испытаний.

Американская сторона, в свою очередь, передаст «Хонде» платформу, электронику и продвинутые аккумуляторы Ultium.

В мае был опубликован первый официальный тизер кроссовера Prologue, который демонстрировал большую часть дизайна модели спереди и сбоку, однако его пропорции выглядели не совсем правильно.

Дизайнеры с портала «TopElectricSUV», использовав это изображение, скорректировали вытянутые пропорции модели, сделав ее более похожей на традиционный внедорожник, а также внесли ряд изменений в дизайн, которые наиболее вероятно достанутся серийной модели.

Prologue получил более простые фары, где верхняя часть блоков отведена под светодиодную полосу дневных ходовых огней, а нижняя – под основной свет. При этом зеркала заднего вида были нарочито увеличены, чтобы соответствовать габаритам автомобиля.

Габариты нового электрического кроссовера пока неизвестны, но, скорее всего, Prologue будет относиться к сегменту среднеразмерных SUV.