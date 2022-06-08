XPeng представил флагманский кроссовер G9, который будет конкурировать с Tesla

Публичный дебют нового электрического кроссовера компании XPeng, получившего название G9, состоялся еще в конце мая этого года, а теперь оказались раскрыты почти все его технические характеристики. Продажи модели должны начаться в третьем квартале 2022 года.

Судя по размерам, главными конкурентами для новинки XPeng станут местный NIO ES6 и американский Tesla Model Y. Габариты нового кроссовера, который будет носить статус флагмана марки, окажутся следующими: длина – 4891 мм, ширина – 1937 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2998 мм. Заявленные углы въезда и съезда составят 19 и 20 градусов соответственно. Снаряженная масса будет равна 2335/2355 кг, а полная масса – 2800 кг.

Кроссоверу достанется плавный дизайн и традиционная форма кузова, характерная для большинства представителей сегмента SUV. Оптика будет выполнена в многоярусном стиле с узкими полосами дневных ходовых огней и основным блоком, расположенным уровнем ниже, а задние фонари выполнят в виде единой линии, протянувшейся вдоль всей пятой двери.

В салоне XPeng G9 разработчики предусмотрели двойной экран, объединяющий в себе дисплеи мультимедийной системы и тачскрина, предназначенного для пассажира спереди.

Центральный тоннель получит два подстаканника и площадку для беспроводной зарядки смартфона, под которым расположатся порты USB, USB-C и 12V.

Приводить в движение новый электрический кроссовер XPeng предстоит двум электромоторам общей мощностью 405 кВт или 551 л.с. Какой окажется емкость батареи модели, пока неизвестно, но в начале этого года разработчик G9 сообщил, что кроссовер может получить аккумулятор с технологией XPower 3.0. Она позволяет заряжать батарею до показателя запаса хода в 200 км всего за 5 минут.

Начало поставок будущего конкурента Tesla Model Y запланировано на октябрь этого года.