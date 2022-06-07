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Новый Mitsubishi ASX: раскрыты технические характеристики

От: Алексей Шмидт
Новый Mitsubishi ASX

Кроссовер Mitsubishi ASX вышел в продажу еще в 2010 году и является одной из старейших моделей в линейке японского бренда, которые продаются по сегодняшний день. Вскоре компактный «паркетник» ожидает серьезная модернизация, которая может существенно перетряхнуть его дизайн и оснащение.

В основу новой генерации ASX должна лечь иная платформа, чем у его предшественника, которая повлечет за собой масштабный пересмотр линейки двигателей. 

Судя по информации, без особого шума опубликованной немецким подразделением Mitsubishi, линейка двигателей и трансмиссий будет копировать агрегатную гамму второго поколения Renault Captur. 

mitsubishi asx 2023 teaser

Точкой входа станет 3-цилиндровый литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, выдающий 91 лошадиную силу. Связку ему составит безальтернативная 6-скоростная «механика».

Следующим в иерархии агрегатом назван 1,3-литровый 4-цилиндровый мотор мощностью 140 «сил» при работе с МКПП и 158 л.с. с 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. За ним расположится гибридная установка на базе 1,6-литрового бензинового ДВС, выдающая вместе с электромотором 145 «скакунов».

mitsubishi asx 2023 teaser tetto

А на вершине гаммы будет находиться подключаемый гибрид, включающий в себя 1,6-литровый «атмосферник» и пару электромоторов. Отдача этого тандема составит 160 л.с.

mitsubishi asx 2023 teaser frontale

Кроме того, ожидается, что со сменой генерации ASX лишится системы полного привода, которая имелась во всех версиях модели, выпускавшихся с 2010 года (кроссовер пережил аж 4 рестайлинга).

Судя по официальным тизерам (фото выше), автомобиль окажется похож на европейский «Каптур» не только технически, но и внешне. Модели достанется силуэт, напоминающий французский кроссовер, однако его переднюю часть кузова ASX 2 поколения должны выполнить по лекалам «передка» Outlander. 

Премьера нового Mitsubishi ASX запланирована на 2023 год.

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