Новый Mitsubishi ASX: раскрыты технические характеристики

Кроссовер Mitsubishi ASX вышел в продажу еще в 2010 году и является одной из старейших моделей в линейке японского бренда, которые продаются по сегодняшний день. Вскоре компактный «паркетник» ожидает серьезная модернизация, которая может существенно перетряхнуть его дизайн и оснащение.

В основу новой генерации ASX должна лечь иная платформа, чем у его предшественника, которая повлечет за собой масштабный пересмотр линейки двигателей.

Судя по информации, без особого шума опубликованной немецким подразделением Mitsubishi, линейка двигателей и трансмиссий будет копировать агрегатную гамму второго поколения Renault Captur.

Точкой входа станет 3-цилиндровый литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, выдающий 91 лошадиную силу. Связку ему составит безальтернативная 6-скоростная «механика».

Следующим в иерархии агрегатом назван 1,3-литровый 4-цилиндровый мотор мощностью 140 «сил» при работе с МКПП и 158 л.с. с 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. За ним расположится гибридная установка на базе 1,6-литрового бензинового ДВС, выдающая вместе с электромотором 145 «скакунов».

А на вершине гаммы будет находиться подключаемый гибрид, включающий в себя 1,6-литровый «атмосферник» и пару электромоторов. Отдача этого тандема составит 160 л.с.

Кроме того, ожидается, что со сменой генерации ASX лишится системы полного привода, которая имелась во всех версиях модели, выпускавшихся с 2010 года (кроссовер пережил аж 4 рестайлинга).

Судя по официальным тизерам (фото выше), автомобиль окажется похож на европейский «Каптур» не только технически, но и внешне. Модели достанется силуэт, напоминающий французский кроссовер, однако его переднюю часть кузова ASX 2 поколения должны выполнить по лекалам «передка» Outlander.

Премьера нового Mitsubishi ASX запланирована на 2023 год.