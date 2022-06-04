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Взгляните на BMW E36 M3 GT 1995 года, на который потратили более 19 млн рублей

Автомобиль может стать желанным дополнением к любой коллекции высокопроизводительных BMW.

От: Алексей Шмидт
BMW M3 GT 12a 1

На популярной зарубежной площадке «eBay» опубликовали объявление о продаже автомобиля BMW M3 GT поколения E36, сошедшего с конвейера в 1995 году. Уникальной «фишкой» этой машины является огромный список чеков, подтверждающих, что в автомобиль было вложено около 312 тысяч долларов или 19 миллионов рублей.

M3 GT представлял собой последнюю версию E36 3-Series. Суммарно таких автомобилей сошло с конвейеров по всего миру всего 356 единиц. Все они были окрашены в цвет British Racing Green. Конкретно этот экземпляр является одним из 50 выпущенных машин с правым рулем. Продавец просит за свой седан 56 тысяч 599 долларов (3 миллиона 600 тысяч рублей). 

BMW M3 GT 1

BMW разработала M3 GT с целью соответствовать требования омологации серий FIA GT и IMSA GT. Автомобиль оказался намного более технологичным, чем стандартная модель. Так, к примеру, 3-литровая атмосферная рядная «шестерка» была обновлена благодаря установки более короткого впускного коллектора от 3,2-литрового агрегата, а также нового распредвала.

BMW M3 GT 11

Продавец этого автомобиля заявляет, что двигатель машины прошел полную переборку в 2019 году и теперь выдает 305 лошадиных сил. До этой модернизации он успел получить дифференциал Quaife LSD, а также сменить блок VANOS. Седану также достались 4-поршневые тормоза AP Racing и регулируемые амортизаторы с пружинами KW2.

В объявлении указано, что у автомобиля было шесть предыдущих владельцев, один из которых часто ездил на машине по трассе Нюрбургринг. 

BMW M3 GT 9

Вместе с машиной продавец готов отдать новому владельцу несметное количество заказ-нарядов и чеков, общая сумма которых по его словам составляет около 312 тысяч долларов (19 миллионов рублей), а также журнал Total BMW Magazine, в котором именно этот M3 GT был впервые представлен публике. 

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