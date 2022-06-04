Irmscher показала тюнингованный вариант фургонов Fiat Ulysse и Fiat Scudo

Немецкое тюнинг-ателье подготовило пакет доработок для пассажирского Fiat Ulysse и его коммерческого исполнения под названием Scudo. Фотографии модернизированных машин появились на официальном сайте мастерской.

Список изменений оказался обширен и начинается с передней части, где тюнеры установили обновленную губу, благодаря которой весь «передок» машин выглядит более агрессивно. Деталь окрасили в тот же цвет, что и остальной кузов, но добавили ей ярко-красный оттенок в центре.

Изменения стиля продолжились и по бокам Ulysse и Scudo, где появились расширенные боковые юбки.

Венчать картину призван большой спойлер, установленный на крыше, специальные колесные диски черного цвета с красными центральными заглушками, а также измененный бампер и два черных графических пакета.

Техническую сторону машин тюнеры решили не менять за исключением установки на них пружин, которые снижают дорожный просвет на 30 мм, что придает фургонам более спортивную внешность.

Напомним, оба фургона Fiat сменили поколение в октябре прошлого года и представляют собой переименованные версии моделей Peugeot Expert/Traveller, Citroen Jump/SpaceTourer, Opel/Vauxhall Vivaro/Zafira Life и Toyota Proace/Proace Verso. В их основе лежит платформа EMP2.

Автомобили продаются в Европе как в дизельной, так и полностью электрической конфигурациях.