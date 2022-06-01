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Hyundai обновит кроссовер за 700 тысяч рублей: первые фото

Ультракомпактный "паркетник" корейцев готовится к плановому рестайлингу.

От: Алексей Шмидт
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Один из самых компактных и доступных кроссоверов Hyundai, представленный на рынках развивающихся стран, пережил плановый рестайлинг. С обновлением Venue получил слегка модернизированный дизайн и обзавелся новым исполнением. Изменилась ли техническая сторона модели, пока не сообщается.

Официальная премьера Hyundai Venue состоится только 16 июня, однако как будет выглядеть реформенный «паркетник» уже известно из опубликованных скетчей. 

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Судя по изображениям, дизайн кроссовера подгонят под родственный Tucson. Новому Venue достанется безрамочная решетка радиатора с 3-мерным рисунком и узкой головной оптикой, перелицованные бамперы, а также задние фонари, объединенные светящейся полосой в общий кластер. 

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Какие перемены ожидают салон обновленного Venue, пока точно неизвестно, но есть предположения, что кроссовер получит полностью цифровую комбинацию приборов, новую мультимедийную систему с увеличенным дисплеем и другой руль. 

На рынке Индии реформенный Venue могут предложить с прежним 1,2-литровым 82-сильным бензиновым мотором, работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП, а также 115-сильным «дизелем», сочетающимся с 6-скоростной «механикой» или 6-диапазонной АКПП. 

При этом список исполнений модели должен пополниться новой версией N Line, которой пророчат литровый бензиновый «наддувный» мотор мощностью 118 лошадиных сил, агрегатированный «автоматом» или преселективным роботом. 

О стоимости реформенного Venue пока говорить слишком рано, но, скорее всего, модель останется в своем ценовом сегменте, где за ее актуальный вариант просят от 699 тысяч рупий или около 700 тысяч рублей. 

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