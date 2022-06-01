Hyundai обновит кроссовер за 700 тысяч рублей: первые фото

Один из самых компактных и доступных кроссоверов Hyundai, представленный на рынках развивающихся стран, пережил плановый рестайлинг. С обновлением Venue получил слегка модернизированный дизайн и обзавелся новым исполнением. Изменилась ли техническая сторона модели, пока не сообщается.

Официальная премьера Hyundai Venue состоится только 16 июня, однако как будет выглядеть реформенный «паркетник» уже известно из опубликованных скетчей.

Судя по изображениям, дизайн кроссовера подгонят под родственный Tucson. Новому Venue достанется безрамочная решетка радиатора с 3-мерным рисунком и узкой головной оптикой, перелицованные бамперы, а также задние фонари, объединенные светящейся полосой в общий кластер.

Какие перемены ожидают салон обновленного Venue, пока точно неизвестно, но есть предположения, что кроссовер получит полностью цифровую комбинацию приборов, новую мультимедийную систему с увеличенным дисплеем и другой руль.

На рынке Индии реформенный Venue могут предложить с прежним 1,2-литровым 82-сильным бензиновым мотором, работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП, а также 115-сильным «дизелем», сочетающимся с 6-скоростной «механикой» или 6-диапазонной АКПП.

При этом список исполнений модели должен пополниться новой версией N Line, которой пророчат литровый бензиновый «наддувный» мотор мощностью 118 лошадиных сил, агрегатированный «автоматом» или преселективным роботом.

О стоимости реформенного Venue пока говорить слишком рано, но, скорее всего, модель останется в своем ценовом сегменте, где за ее актуальный вариант просят от 699 тысяч рупий или около 700 тысяч рублей.