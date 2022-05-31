В Сети показали 600-сильный VW Golf MK1 GTI: он бросил вызов Lamborghini

Встретив этот Volkswagen Golf GTI первого поколения на дороге можно и не моргнуть глазом, подумав, что он такой же, как и любой другой «Гольф», но это совсем не так. Красный хэтчбек был одним из главных участников различных соревнований по дрэг-рейсинг в Европе в последние годы, а в начале этого месяца привлек внимание посетителей гонки RACE1000 в Германии. Впрочем, этот VW Golf MK1 GTI оказался отнюдь не самой быстрой машиной на мероприятии, но зато самой интригующей.

Подробностей об автомобиле не так много. Единственное, что на сегодняшний день можно сказать точно, этот Golf выдает невероятные 600 лошадиных сил, что является безумной цифрой для машины такого размера и веса.

Во многом добиться такой производительности удалось за счет установки массивного турбокомпрессора. Но, что еще более интересно, связку 600-сильному мотору составляет совсем не DSG, устанавливаемая в современные «Гольфы», а традиционная «механика».

600-сильный VW Golf MK1 GTI принял участие в нескольких заездах, которые очевидцы засняли на видео. В первой гонке вызов ему бросил MK7.5 Golf R, но проиграл в одну калитку, а во второй красный хэтчбек конкурировал с Mercedes-AMG GT 63 S. И хотя победу во втором заезде оставил за собой «Мерседес», «Гольфу» удалось разогнаться до 250 километров час.

В финальном испытании «ультразаряженный» Golf MK1 GTI сразился с более мощным Lamborghini Aventador и, вполне ожидаемо, уступил итальянцу, но при этом смог развить 251 километра в час, что оказалось всего на 7 километров в час ниже, чем сделал знаменитый его оппонент по заезду.