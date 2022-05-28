В Сети показали, как мог бы выглядеть возрожденный Toyota Mark X

Последний седан Toyota Mark X сошел с конвейера заводе Toyota Motomachi в японской префектуре Айти еще в конце 2019 года. С тех пор ходило много слухов о возможном возрождении легендарной модели, которые так и не привели к конечному результату. Впрочем, ряд японских СМИ не теряет надежды увидеть новое поколение Mark X и даже решило примерно представить, как оно будет выглядеть.

Впервые о возможном преемнике Mark X заговорили в начале 2020 года, когда стало известно о возможном сотрудничестве Toyota с Mazda. Именно «Мазде» предстояло построить новую заднеприводную архитектуру, которая легла бы в основу нового «Марк».

Однако до достижения соглашения дело так и не дошло. «Маздовцы» решили пойти собственным путем, акцентировав свое внимание на сегменте кроссоверов и платформ для них, а «Тойота» подписала документы о технологическом партнерстве с Suzuki, с которой занимается новомодным «бейдж-инжинирингом», когда компании обмениваются моделями, переклеивая на них собственные шильдики.

Рендер нового Toyota Mark X. Фото: BestCar

Судя по рендеру японского журнала «BestCar», наследнику Mark X, если бы ему оказалось суждено оказаться в производстве, достался бы дизайн с оглядкой на предшественника, но традиционные и устаревшие на сегодняшний день детали экстерьера заняли бы современные.

Так, к примеру, головная оптика выглядит уже, чем у последнего «Марка», а передний бампер имеет широкий воздухозаборник, состоящий из пяти черных горизонтальных ламелей. Капот получил характерный рельеф, тогда как в передние крылья оказались интегрированы воздуховоды.

Напомним, история модели Mark берет свое начало в 1968 году, когда с конвейера завода Toyota впервые сошел автомобиль Corona Mark II первой генерации. Экспортные варианты этой модели носили название Mark II, а на родном для компании японском рынке это имя начали использовать только в 1984 году. Последнее, десятое по счету поколение «Марка» получило к названию приставку «X». Суммарно больше чем за полвека Toyota выпустила более 6 миллионов 500 тысяч экземпляров модели Mark.