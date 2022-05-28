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В Великобритании обнаружили тайник с автомобилями, которые никому не нужны

Брошенный на произвол судьбы автопарк включает в себя как легковые машины, так и фургоны с домами на колесах.

От: Алиса Шашкова
this big stash of abandoned cars and vans is wasting away in someone s backyard 189775 1

Один из британских блогеров, специализирующийся на поиске брошенных автомобилей, в последнем видеоролике показал ферму, на которой был обнаружен большой тайник машин. Ее координаты, разумеется, не называются, но известно, что она находится где-то в Соединенном Королевстве. Участок является домом для впечатляющего количества фургонов. И хотя большинство из них еще могут выглядеть внешне достаточно солидно, они простаивают без движения уже много лет.

Что делает такое большое количество машин в глуши, не уточняется. Но, скорее всего, участок не является свалкой. Не исключено, что его владелец просто занимается скупкой списанных коммерческих автомобилей. 

this big stash of abandoned cars and vans is wasting away in someone s backyard 1

Ферма буквально заполнена автомобилями из 90-х и 2000-х, причем в основном европейского типа. Коллекция включает в себя большое количество хэтчбеков и универсалов Peugeot, а также несколько машин Citroen и даже современный Volkswagen Beetle.

this big stash of abandoned cars and vans is wasting away in someone s backyard 4

Кроме того, на видео можно заметить праворульный Chrysler PT Cruiser и старый спортивный компакт Ford Puma, который не имеет ничего общего с кроссовером, который «фордовцы» начали выпускать в 2019 году. 

this big stash of abandoned cars and vans is wasting away in someone s backyard 5

На участке также припаркованы несколько прицепов для кемперов, причем многие из них находятся в неплохом состоянии. 

Информации о том, планирует ли владелец такого большого автомобильного парка продать из него что-то желающим, нет. Больше похоже на то, что судьба всех этих машин ему безразлична. 

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