Ржавый Fiat Dino Spider 1968 года продали за 1,4 млн рублей: много фото

Спорткар Dino, созданный в результате партнерства двух итальянских гигантов Fiat и Ferrari, по-праву считается одним из самых красивейших автомобилей, разработанных Pininfarina. Машина стала двоюродным братом Ferrari Dino 206 и, в отличии от своего более дорогого родственника со среднемоторной компоновкой, имела двигатель спереди. Один из таких автомобилей накануне продали на аукционе «Historics» за 21 тысячу долларов или 1 миллион 400 тысяч рублей.

Столь немалые деньги покупатель согласился заплатить за Dino Spider даже несмотря на то, что машина находилась в весьма удручающем состоянии.

Ездить на ней перестали еще в 1977 году, и, судя по кузову и подкапотному пространству, в какой-то момент своей короткой дорожной жизни этот Dino пострадал от пожара.

К сожалению, пламя сильно повредило большую часть экстерьера автомобиля, а также существенную часть внутреннего убранства. Лобового стекла на машине также не оказалось. По всей вероятности оно было уничтожено высокой температурой.

Долгое нахождение без движения в не самых оптимальных условиях (машина хранилась в сарае) привело к тому, что кузов Dino начала подъедать коррозия.

Автомобиль был оснащен 2-литровым двигателем. Заявленный пробег машины составлял 108 тысяч 917 километров.

По словам эксперта, который оценивал конкретно этот Dino, машина находилась в полностью в заводском состоянии и представляет собой хорошую отправную точку для реставратора.

Впрочем, новому владельцу предстоит немало работы, если он планирует вернуть этот классический итальянский спортивный автомобиль в состояние, в котором он находился до 1977 года. И, наверняка, понадобится немало средств для осуществления задуманного.