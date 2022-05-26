В Китае хотят возродить внедорожник УАЗ-469

Первое появление внедорожника BAW BJ212 датировано 1965-м годом. Ходят слухи, что автомобиль разрабатывался совместно с УАЗ-469 и именно у него позаимствовал свой внешний облик. Изначально модель создавалась для нужд госструктур Китая, а также армии, однако сейчас стала доступна и для простых покупателей. С момента появления внедорожник сильно устарел, поэтому для него уже готовится замена.

По предварительной информации, новый BJ212 сохранит рамную конструкцию и брутальный дизайн кузова. Китайскому вездеходу должна достаться современная LED-оптика, а также ряд систем и функций, без которых сложно представить автомобиль 21 века. В арсенал модели войдут цифровая комбинация приборов и сенсорный дисплей мультимедийной системы. Для внедорожника предусмотрят сразу три варианта кузова: пикап, а также универсал, как с жесткой, так и складной тканевой крышей. Специально для последней разработают каркас безопасности, защищающий водителя и пассажиров от опрокидывания и переворота через крышу.

Длина автомобиля должна составить 4325 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1910 мм, а размер колесной базы оказаться равен 2460 мм. Таким образом, внедорожник будет крупнее российского UAZ Hunter, как с точки зрения длины, так и расстояния между осями.

Как сообщают китайские СМИ, для новинки уже определена моторная линейка. В нее должны войти 2-литровый бензиновый «атмосферник», а также 2,2-литровый турбированный двигатель. Мощность обоих пока не объявлена. В качестве трансмиссий должны выступить 5-ступенчатая МКПП или 8-скоростной «автомат».

В отличии от своего предшественника, новинка должна оказаться исключительно гражданским автомобилем.

Премьера нового внедорожника ожидается в ближайшие месяцы.