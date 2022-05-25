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BMW отказалась идти по пути Audi и Porsche и возвращаться в Формулу 1

Босс BMW M заявил, что приоритеты бренда лежат в другом направлении.

От: Алиса Шашкова
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Формула 1 остается одним из самых популярных автоспортивных соревнований в мире, постепенно завоевывая новые рынки, в том числе американский. Все это заставляет ведущих автопроизводителей все более пристально смотреть в сторону «Королевских гонок». В их числе Audi и Porsche, которые уже подтвердили свои намерения вступить в чемпионат Ф-1 в ближайшие годы. Впрочем, эту позицию разделяют не все. К примеру, BMW такая идея оказалась неинтересна. 

Новый глава подразделения BMW M Фрэнк Ван Меел заявил, что у бренда нет амбиций в Формуле 1, несмотря на то, что этот вид спорта набирает все большую популярность в мире. По его словам, компания имеет определенную историю в Ф1, однако намерен оставить ее в прошлом.

Напомним, в последний раз, когда BMW выставляла свои болиды в Формуле 1, она была связана партнерскими отношениями с командой Sauber.

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Единственной победой для бренда стал финиш на первом месте Роберта Кубицы в Гран При Канады 2008 года. Сотрудничество между двумя компаниями прекратилось в 2009 году, когда BMW объявила об уходе из «Королевских гонок», чтобы заняться «разработкой новых технологий и проектов в области устойчивого развития». 

Между тем, в BMW подумывают над тем, чтобы сосредоточиться на другом виде автоспорта – гонках на выносливость. Компания уже разрабатывает новый гиперкар для Ле-Мана, которому предстоит навязать конкуренцию таким маркам как Toyota и Porsche.

Прототип получит гибридную трансмиссию, которая в будущем должна лечь в основу технологий разработки дорожных М-автомобилей.

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