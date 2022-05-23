Chery готовит к премьере новый кроссовер Exeed AtlantiX

В не сильно далеком 2017 году компания Chery создала новый суббренд Exeed, через которых планировала продавать премиальные автомобили. С тех пор линейка этой марки на китайском рынке включает в себя три «вседорожника»: TXL, VX и LX. Все они доступны и в России. А теперь стало известно о скором пополнении в их рядах. Новинку назовут AtlantiX.

Пресс-служба китайского автогиганта распространила несколько тизерных изображений новой модели, премьера которой запланирована на ближайшие месяцы.

На промофото запечатлены ключевые детали экстерьера и интерьера кроссовера, включая уголок передней части кузова с фарой и блоком ДХО, фрагмент задней части кузова с фонарем и салон с задними сиденьями.

Из тизерных изображений можно сделать вывод, что новый кроссовер Exeed получит футуристичный внешний облик с нетривиальными решениями в области дизайна. Так, к примеру, спрятанный за панелью бампера элементы дневных ходовых огней будут видны исключительно тогда, когда они активированы, не выделяясь при выключенном свете фар.

Внутреннее убранство новинки будет иметь 4 раздельных кресла с нестандартной конфигурацией и обладать высоким уровнем роскоши, однако продемонстрированный салон на промо фотографиях все же демонстрирует решения, которые в современном мире характерны только для концептов. Скорее всего, в серийном варианте AtlantiX хоть и сохранит общие стилистические черты, показанные на изображении, но все же будет иметь более традиционный интерьер.