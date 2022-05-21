Hyundai разработает новый микро-кроссовер за 400 тысяч рублей

В последние несколько лет SUV-линейка компании Hyundai пополнилась рядом новых моделей компактных размеров, такими как Venue и Casper. Но останавливаться на этом корейцы, судя по всему, не собираются. Как сообщают индийские СМИ, инженеры «Хендэ» уже работают над новым субкомпактным кроссовером, который будет предложен на рынках развивающихся стран.

Информации о новой модели Hyundai пока практически нет, но предполагается, что в случае выхода в продажу такой «паркетник» бросит вызов Citroen C3.

О технической стороне новинки также ничего официально неизвестно, однако ходят слухи, что кроссовер предложат покупателям с 1,2-литровым атмосферным бензиновым мотором и литровым «наддувным» бензиновым агрегатом. Кроме того, не исключается и вариант, при котором у нового SUV Hyundai будет CNG-версия, работающая на природном газе. Всю линейку двигателей новинка может позаимствовать у хэтчбека Grand i10 Nios.

На фото передняя часть кузова Hyundai Casper

О дизайне модели остается только догадываться. Впрочем, вполне вероятно, что для кроссовера будет задействована стилистика последних моделей марки, включая тот же Casper с 2-этажной оптикой и необычными круглыми блоками головного освещения.

Что касается цен, то они, учитывая стоимость Citroen C3, должны оказаться в пределах 500 – 600 тысяч индийский рупий (около 400 тысяч рублей).

Подробностями о новом проекте Hyundai может начать делиться уже в ближайшие несколько месяцев. Тогда же должны стартовать первые ходовые тесты новинки.