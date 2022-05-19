Новый кроссовер Haval Dargo: стартовал прием заказов в России 

Компания Haval открыла прием предварительных заявок на новый кроссовер Dargo, анонсированный для нашего рынка еще в конце прошлого года. Производство новинки налажено на мощностях российского завода «Хавейл» в Тульской области (индустриальный парк «Узловая»).

Название автомобиля является производным из фразы «Dare to Go» или «в добрый путь». В основе вседорожника лежит новая модульная платформа LEMON, уже опробованная на других моделях Haval, включая хорошо известный в России «паркетник» Jolion.

Длина Dargo составляет 4620 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1780 мм, а размер колесной базы равен 2738 мм. Клиренс – 200 мм.

Haval Dargo. Фото: Haval

В России новый кроссовер «Хавейл» предложат в безальтернативной моторной версии с 2-литровым «наддувным» бензиновым двигателем мощностью 192 лошадиные силы и 320 Нм крутящего момента, способном «переваривать» АИ-92. Связку ему составит 7-скоростная роботизированная трансмиссия с двумя мокрыми сцеплениями. Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

Интерьер Haval Dargo. Фото: Haval

Прайс-лист на Haval Dargo для российского рынка пока не объявлен. Раскрыть цены на кроссовер компания обещает в ближайшее время. После того, как первые «Дарго» доберутся до дилеров, после чего будет дан старт «живым» продажам.