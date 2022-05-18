Rolls-Royce Ghost получил тюнинг-кит от Brabus

Немецкое ателье Brabus, специализирующееся преимущественно на доработке автомобилей Mercedes-Benz, решило слегка отойти от традиций и предложить собственный тюнинг-пакет для люксового седана Rolls-Royce Ghost.

Тюнинг-кит включил в себя не только небольшие внешние изменения, но и перемены в технической части, которые прямым образом сказались на производительности автомобиля.

Благодаря новым схемам управления блока двигателя и опциональной выхлопной системе максимальная мощность двигателя Ghost увеличилась на 129 лошадиных сил и 100 Нм, достигнув 700 лошадиных сил и 950 Нм. Несмотря на то, что максимальная скорость осталась ограничена на отметке в 250 километров в час, на разгон с места до первой «сотни» у такого Rolls-Royce уходит теперь всего 4,6-секунды против 4,9-секунды у стоковой версии.

Не обошли доработки экстерьер и интерьер автомобиля. Машине достались 22-дюймовые кованные колесные диски Monoblock M Platinum Edition, спортивный выхлоп с активными заслонками и патрубками, выполненными из углеволокна. Кроме того, Ghost от Brabus достался модуль Brabus Ride-Control, отвечающий за регулировку клиренса в пределах 20 мм.

В салоне люксового седана специалисты из Германии решили использовать специальную кожу фарфорового цвета, разработанную специально для этой модели, а также заменить все места с деревянным декором на карбон.

Сколько будет стоить такой тюнинг-кит, разумеется, в Brabus не рассказали. Такие вещи всегда обсуждаются в частной беседе с заказчиком. Впрочем, можно предположить, что цена доработок окажется впечатляющей даже по меркам владельцев таких машин.