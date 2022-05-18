3-Series 2023: в BMW показали как будет выглядеть обновленная «тройка»

Компания BMW провела небольшую модернизацию модели 3-Series в середине жизненного цикла актуального поколения. Обновленному автомобилю достались несколько визуальных изменений, включая расширенную цветовую палитру и новый дизайн колесных дисков.

Перемены, которые произошли с «тройкой», вряд ли могут тянуть на полноценный рестайлинг – скорее на фейслифтинг. Наиболее заметные новшества можно обнаружить только внутри машины, где появился изогнутый дисплей, объединяющий в себе экраны цифровой панели приборов и мультимедийной системы, и работающий на базе новейшей операционной системы iDrive 8.

Что касается внешних изменений, то фары модели стали чуть тоньше, исчез небольшой выступ на нижнем краю между блоками ближнего и дальнего света. Решетка радиатора получила слегка пересмотренный контур, а бампера стали более вычурными и агрессивными.

Варианты трансмиссий и технические характеристики остались без изменений. Новинке достался 2-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 255 лошадиные силы. С довеском в виде подключаемой гибридной установки мощность мотора можно увеличить до 288 л.с.

Помимо него для модели предложен прежний 3-литровый рядный 6-цилиндровый «мягкий гибрид» с турбиной мощностью 382 «силы». Полный привод xDrive останется опцией для всей линейки, а 8-скоростная автоматическая трансмиссия войдет в базовую комплектацию.

В продажу на мировом рынке новый BMW 3-Series 2023 поступит в июле. Цены на новинку объявят в ближайшие месяцы.