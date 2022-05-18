ДомойАвтоновости сегодня3-Series 2023: в BMW показали как будет выглядеть обновленная «тройка»

3-Series 2023: в BMW показали как будет выглядеть обновленная «тройка»

От: Михаил Романченко
3-Series 2023

Компания BMW провела небольшую модернизацию модели 3-Series в середине жизненного цикла актуального поколения. Обновленному автомобилю достались несколько визуальных изменений, включая расширенную цветовую палитру и новый дизайн колесных дисков.

2023 BMW 3 Series 24

Перемены, которые произошли с «тройкой», вряд ли могут тянуть на полноценный рестайлинг – скорее на фейслифтинг. Наиболее заметные новшества можно обнаружить только внутри машины, где появился изогнутый дисплей, объединяющий в себе экраны цифровой панели приборов и мультимедийной системы, и работающий на базе новейшей операционной системы iDrive 8. 

2023 BMW 3 Series 22

Что касается внешних изменений, то фары модели стали чуть тоньше, исчез небольшой выступ на нижнем краю между блоками ближнего и дальнего света. Решетка радиатора получила слегка пересмотренный контур, а бампера стали более вычурными и агрессивными. 

2023 BMW 3 Series 05

Варианты трансмиссий и технические характеристики остались без изменений. Новинке достался 2-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 255 лошадиные силы. С довеском в виде подключаемой гибридной установки мощность мотора можно увеличить до 288 л.с.

Помимо него для модели предложен прежний 3-литровый рядный 6-цилиндровый «мягкий гибрид» с турбиной мощностью 382 «силы». Полный привод xDrive останется опцией для всей линейки, а 8-скоростная автоматическая трансмиссия войдет в базовую комплектацию.

2023 BMW 3 Series 03

В продажу на мировом рынке новый BMW 3-Series 2023 поступит в июле. Цены на новинку объявят в ближайшие месяцы. 

1 КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

В тренде:

Land Rover показал первый тизер 8-местного Defender 130

Разговоры о том, что компания Jaguar Land Rover работает над самой крупной версией внедорожника Defender, ходят еще с дебюта исполнений 90 и 110, а...

«АвтоВАЗ» распрощается с Lada XRay 

Renault ушла из России: кто следующий?

Обновленный Mercedes-Benz A-Class засняли на видео

Новый кроссовер BMW XM: первые фото с минимумом камуфляжа

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+