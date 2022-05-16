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Squad Mobility представила первый ситикар с солнечными батареями и ценой в 415 тысяч рублей

От: Алексей Шмидт
2023 Squad

Компактные электрические автомобили пользуются в Европе высоким спросом. Список таких моделей постоянно растет, а теперь к ним присоединился еще один конкурент. Компания Squad Mobility представила новинку, главной «фишкой» которой является способность работать от солнечных батарей. 

Машина получила название Squad (Solar Quad) и является детищем экс-сотрудников компании Lightyear Роберта Хуверса и Криса Клока. Именно они придумали первый в мире доступный автомобиль, функционирующий от энергии солнца.

Получившаяся модель представляет собой 2-местный электрокар, преодолевающий разрыв между автомобилями и двухколесными транспортными средствами. По крайней мере именно так описывает свою новинку сама компания. 

2023 Squad 79

Машина имеет относительно простой дизайн, который включает в себя большие окна, открытый каркас безопасности, съемные двери, стильные колеса, и, само собой, солнечную панель, установленную на крыше. Как заявляет разработчик автомобиля, панель способна обеспечивать ему дальность хода в 20 километров в день.

2023 Squad 9

Учитывая, что рассчитывать на постоянную солнечную погоду в Европе нельзя, для машины предусмотрели специальные аккумуляторные блоки, которые позволяют легко заменить разряженную батарею на полностью заряженную (последняя обеспечивает запас хода в 100 км). При этом осуществлять пополнение заряда блока можно будет от обычных бытовых розеток. 

2023 Squad 2

Несмотря на позиционирование как ультрадоступный, Squad получил цифровую комбинацию приборов и систему климат-контроля, а также может похвастать наличием штатного держателя для телефона.

Что касается его производительности, то для модели будет положено два электрических двигателя, установленных сзади. Их суммарная отдача составит 5 лошадиных сил, чего должно оказаться достаточно для того, чтобы развивать максимальную скорость в 45 километров в час.

В продажу новинка поступит в 2023 году. Базовая цена составит 6 тысяч 250 евро (415 тысяч рублей). В планы компании входит также выпуск более мощного 4-местного варианта этой модели, который будет способен разгоняться до 70 километров в час. 

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