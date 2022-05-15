Ателье Manhart показало хардкорную версию Land Rover Defender

Премьера нового поколения легендарного британского внедорожника Land Rover Defender состоялась еще осенью 2019 года. Автомобиль вызвал бурю споров о том, насколько он он соответствует духу предшественника, лишившись рамы и неразрывных мостов. При этом дизайн серьезной критике не подвергся, поэтому машина вопреки ожиданиям оказалась популярной. Впрочем, независимое ателье Manhart все же решило поработать над экстерьером модели, добавив ей необходимой брутальности.

Тюнинг-пакет получил название DP 450 и существует пока только в виде виртуальных рендеров. В отличие от многих других ателье, включая Chelsea Truck Company, пытавшихся сделать внешний облик «Дефендера» более спортивным, в Manhart решили пойти другим путем, подчеркнув суровый характер культового внедорожника.

Помимо золотых акцентов на кузове, контрастирующих с черным оттенком в типичном формате Manhart, машине достался новый комплект колес, обутых во внедорожные покрышки, а также комплект аксессуаров, ориентированных на бездорожье. В их числе: дополнительная светотехника на крыше, багажник с лестницей, а также новые бамперы и лебедка.

Судя по увеличенному клиренсу внедорожника, в список доработок также войдет модифицированная пневмоподвеска.

Подробностями о технических изменениях машины в Manhart решили не делиться, однако пообещали увеличить выходную мощность 2-литрового 4-цилиндрового «наддувного» двигателя с 296 до 444 лошадиных сил.

Какой окажется цена тюнинг-пакета пока неизвестно. Ателье обещает раскрыть эту информацию клиенту после обращения.

На сегодняшний день Defender представлен в двух вариантах: 90 и 110. Ожидается, что вскоре гамма внедорожника пополнится удлиненной версией с индексом 130, слухи о которой ходят уже третий год.