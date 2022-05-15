BMW X5 2023 заметили в ходе тестов на Нюрбургринге

С тех пор, как компания BMW представила актуальное поколение X5, прошло уже несколько лет, поэтому «баварцы» уже работают над рестайлингом этой модели. Накануне на YouTube-канале издания «CarSpyMedia» появился видеоролик, в котором в ходе обкатки на трассе Нюрбургринг (Германия) оказался запечатлен X5 2023.

Как можно заметить на шпионских фото, у рестайлингового BMW X5, замеченного на «Северной петле», плотно закамуфлирована передняя и задняя части кузова. Это намекает на то, что основные изменения в дизайне сосредоточатся именно в этих областях.

Предполагается, что обновленному X5 достанется зауженная передняя оптика и перелицованный передний бампер, а также решетка радиатора, которая вряд ли существенно прибавит в размерах.

Что касается кормы, то главные перемены в ней должны произойти с задними фонарями.

Куда больше изменений ожидается в салоне, но подробностей о них пока нет. Впрочем, учитывая тенденцию, новому X5 практически наверняка достанется единый блок дисплеев цифровой панели приборов и мультимедийной системы, а также комплекс iDrive 8.

Техническая сторона модели пока не разглашается, но кардинальных перемен в ней ждать не стоит. Высокопроизводительный вариант X5 M по-прежнему будет использовать 4,4-литровый V8 с двойным «наддувом» мощностью 617 лошадиных сил.

Дата запуска обновленного X5 в продажу пока не объявлена, но предполагается, что премьера модели состоится во второй половине 2022 года.