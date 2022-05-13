Тестовые прототипы нового, шестого по счету поколения Honda CR-V курсировали по дорогам «Поднебесной» весь прошлый год, но до премьеры дело пока так и не дошло. Впрочем, дебют японского бестселлера – вопрос ближайшего времени. А как будет выглядеть реформенный «паркетник» стало известно еще до его премьеры. Фотографии машины слили из базы китайского сертификационного органа.

Судя по снимкам, на которых автомобиль можно рассмотреть без камуфляжа, CR-V 6 поколения достанется зауженная оптика, спрямленная поясная линия и зеркала на ножках. Кроме того, кроссовер должен заметно подрасти в размерах.

Согласно информации, заключенной в сертификационной документации, колесная база модели растянется на 40 мм (до 2701 мм), а габаритная длина увеличится сразу на 82 мм (до 4703 мм). Ширина прибавит 11 мм (до 1866 мм), а высота на символический 1 мм (до 1680 мм).

В переднеприводном варианте внутри нового CR-V сможет разместиться до семи человек, тогда как в версии со значком «AWD» – только пятеро.

В базе китайского минпрома для модели заявлен только один двигатель – это полуторалитровая «наддувная четверка», которой комплектуется текущее, пятое по счету поколение CR-V. Ее мощность равна 193 лошадиным силам. Будет ли у нее альтернативный вариант, пока неизвестно.

Все подробности о новом CR-V 6 генерации в Honda обещает рассказать в рамках официальной премьеры, которая уже не за горами.