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Для нового BMW X7 разработали широкофюзеляжный обвес

От: Ростислав Архипов

Премьера нового BMW X7 состоялась три недели назад. Продажи кроссовера начнутся ближе к осени, но некоторые независимые дизайнеры уже фантазируют над тем, как можно улучшить и без того необычный внешний облик баварского вседорожника продвинутым аэрообвесом. 

Одним из таких художников оказался блогер «Mikhail Sachko», опубликовавший в своей группе (соцсеть VK) изображения нового BMW X7 в стильном широкофюзеляжном обвесе. 

Со сменой генерации «икс седьмой» получил 2-ярусную светотехнику, в которой верхнюю позицию отвели под узкие дневные ходовые огни с «поворотниками», а ровнем ниже разместили основные секции матричных фар. Кроме того, вседорожнику достались другие задние фонари, бамперы и колесные диски.

Превращение дизайна нового X7 в экстремальный происходило путем цифровых манипуляций, в ходе которых машина получила полностью черный цвет. Большей агрессивности кроссоверу был призван привнести широкий аэродинамический обвес и массивные колесные диски, обутые в широкие спортивные покрышки производства «Toyo Tires».

Кроме того, стоит обратить внимание на два двухствольных патрубка выхлопа, которые могут намекать на определенные изменения в производительности.

За основу для рендеров была взята версия X7 M60I. Она, напомним, в новом поколении будет оснащаться битурбированной «восьмеркой» S68 мощностью 530 лошадиных сил и 750 Нм. С места до первой «сотни» такой «икс 7» сможет разгоняться за 4,7-секунды. 

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