Дилер Mitsubishi продает переделанный из самолета в лимузин Limo Jet за 3,8 млн долларов

Этот самолет-лимузин «засветился» в международных новостях еще весной прошлого года, когда его решили выставить на онлайн-аукцион «Mecum». 13-метровый автомобиль на 28-дюймовых колесных дисках выглядел действительно впечатляюще. Чудо техники получило название Limo Jet. В его конструкции использовался настоящий фюзеляж Learjet. На прошлогодних торгах ставки на этот лот остановились на отметке всего в 600 тысяч долларов. А теперь гибрид самолета и автомобиля обнаружили в одном из автосалонов Mitsubishi в США.

Согласно информации, опубликованной изданием «Jalopnik», лимузин на базе Laerjet каким-то неизвестным образом попал в дилерский центр Jidd Motors Mitsubishi (штат Иллинойс). Автосалон даже определил для него цену и она оказалась внушительной – 3 миллиона 800 тысяч долларов.

Интерьер лимузина, выполненного в виде самолета, имеет мало общего с прошлым видом деятельности. Внутри машины установили большое кресло, обтянутое кожей с красной прострочкой, а также разместили с другой стороны кабины бар.

Не обошлось и без напольной подсветки, продвинутой акустической системы и большого телевизора.

Напомним, до превращения в лимузин самолет Laerjet 35 долгое время использовался по назначению, но еще в начале 2000-х был переделан в то, что вы можете сейчас наблюдать на фотографиях.

Разработкой необычного транспортного средства занимался Дэн Харрис. По его словам, превращение самолета в лимузин потребовало 40 тысяч часов и 12 лет, а затраты на эту операцию составили около 1 миллиона долларов. Столь долгий срок обусловлен тем, что фюзеляж самолета должен был соединен с изготовленной на заказ стальной рамой, разработка только которой потребовала нескольких лет.

В качестве двигателя Limo Jet использует 8,1-литровый мотор Chevrolet Vortec V8, выдающий 400 лошадиных сил.