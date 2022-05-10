Lada Vesta NG: стало известно оснащение «топовой» версии

Формальная премьера новой Lada Vesta, по какой-то причине получившей индекс «NG» (New Generation), состоялась еще в феврале этого года, однако многие подробности о модели до сих пор объявлены. Предполагалось, что их раскроют в течение этой весны, но в связи с обстоятельствами полноценный дебют новой «Весты» пока откладывается. Впрочем, как оказалось, к мероприятию машины уже готовы (все они, разумеется, выполнены в «топовой» комплектации). Осмотреть их удалось одному из инсайдеров паблика «Avtograd News».

Источник, сумевший пробраться на выставочный участок, где хранятся презентационные Vesta NG, рассказал о том, чего ждать от самого дорогого исполнения реформенного «вазовского» флагмана.

Самые дорогие Vesta NG получат 2-цветную окраску кузова (крыша и зеркала будут черными), а также литые колесные диски и усиленную тонировку стекол. В качестве двигателя для них выступит 1,6-литровый мотор H4M мощностью 113 лошадиных сил, связку которому составит вариатор. Единственным изменением под капотом должно стать появление более длинного уплотнителя, который полностью закрывает переднюю часть от попадания грязи.

Переднюю панель в салоне таких «Вест» выполнят из мягкого пластика. На центральной консоли расположится 10-дюймовый планшет мультимедийной системы, под которым будет находиться блок управления климат-контролем, аналогичный тому, которым комплектуется кроссовер Renault Arkana.

Список оснащения самых дорогих Vesta NG, предназначенных для презентаций, включит в себя: цифровую панель приборов, кнопку старт-стоп с электронным ключом. Кроме того, внутри таких машин будет использована новая обивка потолка (черного цвета), иные дверные карты с мягкой зоной покоя для локтя, предусмотрены дополнительные кармашки и ниши (в том числе на центральной консоли), а обивка сидений будет выполнена из эко-кожи и алькантары.

«Интерьер выглядит дорого-богато», – делится своими впечатлениями от салона машины источник на стене паблика.

Арсенал модели также включит в себя: различные системы, включая датчики контроля «слепых» зон и света.

Ясности со сроками полноценной премьеры новой Vesta пока нет. Не исключено, что в конечном счете в этом году она может и не состояться вовсе. Завод испытывает серьезные проблемы с поставками комплектующих, что вряд ли позволит в ближайшее время стабильно выпускать автомобиль, «напичканный» таким количеством зарубежной электроники.