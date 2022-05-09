Идентификационный номер автомобиля: как найти и расшифровать VIN

VIN или идентификационный номер транспортного средства подобен номеру соцстрахования. Он присваивается автомобилю его производителем. Двух одинаковых VIN-кодов не существует. Этот номер представляет собой уникальную строку из 17 символов, которая определяет различные характеристики автомобиля, в том числе:

где был построен автомобиль;

производитель;

марка, объем двигателя, комплектация и тип;

код безопасности автомобиля (означает, что автомобиль был проверен производителем);

сборочный завод, который выпустил автомобиль;

серийный номер автомобиля;

VIN также может рассказать о том, какие подушки безопасности установлены в машине, какая у нее система безопасности (к примеру, ремни), а также о ее годе выпуска. По своей сути VIN предлагает быстрый способ расшифровки многих деталей об автомобиле.

Идентификационные номера стали обязательными для автомобилей, начиная с 1954 года, однако с 1981 года были стандартизированы Национальным управлением безопасности движения (NHTSA). Организация потребовала, чтобы все автомобили имели VIN, соответствующий 17-значному шаблону, который существует по сей день.

Что означает VIN автомобиля?

У VIN-номера есть шаблон, раскрывающий об автомобиле много информации.

Первые три числа составляют так называемый мировой идентификатор производителя или WMI;

Первая цифра или буква идентифицируют страну происхождения. К примеру, автомобили, произведенные в США, получают номер «1», а машины, выпущенные в Германии – букву «W»;

Вторая цифра или буква является частью кода, идентифицирующего производителя. Иногда это первая буква названия компании, но не всегда. Третья буква позволяет сузить круг производителей;

Третий слот помогает определить тип транспортного средства или производственное подразделение;

Следующие 6 цифр помогают идентифицировать автомобиль:

Цифры в позициях с четвертой по восьмую говорят о модели, типе кузова, трансмиссии, двигателе и системах безопасности в автомобиле;

Число на девятой позиции называют «контрольным номером». Оно представляет собой цифру, сгенерированную по специальной формуле. Этот номер помогает определить, является ли VIN подлинным;

Последние семь цифр представляют собой серийный номер автомобиля.

Буква или цифра на десятом месте укажут на модельный год машины, а буквы от B до Y обозначают годы выпуска с 1981 по 2000 год, однако они не используют буквы I, O, Q, U или Z. С 2001 по 2009 годы использовались цифры от одного до девяти, а в 2010 году алфавит начался заново. Таким образом, автомобиль 2022 года выпуска получал букву N на десятом месте для обозначения этого года;

Буква или цифра на 11-м месте обозначают код, связанный с заводом-изготовителем, выпустившим автомобиль;

Следующие шесть цифр представляют собой уникальные серийные номера, которые автомобиль получат от производителя по мере того, как автомобили сходят с конвейера;

Зная VIN-номер можно связаться с базой данных истории владения, аварий и информации о праве собственности, узнав массу вещей о том, через какие события прошла машина.

Где находится VIN?

VIN может находиться в разных частях автомобиля:

на раме передней двери;

на щитке возле ветрового стекла;

на двигателе (в передней части);

на теплоизоляционной перегородке;

на внутреннем своде левого колеса;

на руле/рулевой колонное

на кронштейне, поддерживающем радиатор;

VIN-код также можно найти в любых документах о праве собственности на автомобиль, включая свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС).

Чем полезен VIN-код?

Полезен он в первую очередь тем, что позволяет покупателю автомобиля оперативно получить о машине всю имеющуюся о ней в базах информацию. На сегодняшний день существует множество компаний, продающих отчеты об автомобилях по их VIN-номеру. Как правило, цена таких выгрузок составляет около 150-300 рублей.