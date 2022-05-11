Как проверить уровень масла в двигателе. И как его долить, если необходимо

Проверка уровня масла в двигателе – быстрая и простая задача, которая является важной частью техобслуживания любого автомобиля с ДВС. Поддержание необходимого количества этой технической жидкости в моторе продлит срок его службы независимо от возраста, количества цилиндров и мощности. Для того, чтобы осуществить эту несложную операцию, понадобится не так много – чистая тряпка и пара минут свободного времени.

Как часто нужно проверять уровень масла в двигателе?

Во многом это зависит от того, на чем вы ездите и как вы ездите. Для большинства водителей рекомендуется проверять уровень моторного масла раз в месяц или перед дальней поездкой. Впрочем, если автомобиль является старым, имеет большой пробег, или одновременно то и другое, делать это придется чаще.

Дело в том, что по мере старения из-за внутреннего износа двигатели имеют свойство «сжигать» масло. Таким образом, те, кто ездят на Toyota Corolla 1989 года выпуска с пробегом более 300 тысяч километров, будут вынуждены чаще следить за уровнем масла в двигателе, чем те, кто передвигается на той же Corolla, но 2019 года выпуска но с пробегом в 40 тысяч километров.

Однако существуют и другие факторы, которые также играют роль. Если в автомобиле замечена протечка, то проверять уровень моторного масла необходимо на регулярной основе (и устранить эту проблему как можно раньше).

Как проверить уровень моторного масла?

На некоторых новых автомобилях проверить уровень масла можно простым способом – просто несколько раз нажать кнопку на рулевом колесе. Электронный манометр подскажет, есть ли необходимость замены масла. Почти во всех остальных случаях придется делать это по старинке – взять в руки тряпку и открыть капот.

Во-первых, нужно убедиться, что машина припаркована на ровной поверхности. Проверять уровень масла в автомобиле, остановленной под углом, не рекомендуется, поскольку высока вероятность получения неточных показаний. Важно держать в голове информацию о расположении масляного поддона двигателя (он находится в нижней части машины и содержит большую часть масла), думая о нем как об аквариуме. Если он наклонен, то в его нижней части воды будет больше, чем сверху.

Кроме того, не стоит забывать, что после остановки необходимо подождать не менее 10 минут прежде чем проверять уровень масла. Важно убедиться, чтобы оно полностью слилось обратно в картер. Проверка уровня сразу после выключения двигателя приводит к неточным показателям.

Шаг первый – открываем капот

Рычаг открытия капота почти всегда находится в пространстве для ног водителя. Заглядываем в моторный отсек и находим щуп. Не стоит забывать, что если машина совсем недавно ездила, некоторые детали под ее капотом могут оказаться горячими. На многих новых автомобилях ручка щупа выполнена из желтого или оранжевого пластика, чтобы ее было легче обнаружить. На старых машинах она может быть также черной, красной или просто металлической.

Шаг второй – берем тряпку

Использовать необходимо не старые куски ткани, а постараться найти новые. Пыль и другой мусор, который может содержаться в старой тряпке, рискует попасть на щуп и, соответственно, погрузиться в двигатель. Альтернативный вариант – использование бумажного полотенца.

Третий шаг – вытаскиваем щуп

Аккуратно извлекаем щуп, протираем его тряпкой или бумажным полотенцем, а затем снова вставляем до упора, вытаскиваем и держим горизонтально. На конце щупа будут заметны две метки: одна в верхнем его конце, а другая в нижнем. Уровень масла является идеальным, если масло держится на верхней отметке или ближе к ней. Если масло находится между двумя метками – то все в порядке. А вот когда оно не доходит до нижней отметки – это плохо.

Как долить масло в двигатель, если это необходимо?

Это также несложная задача. Рекомендуется использовать воронку. Момент, который важно иметь ввиду, заключается в том, что переполнение двигателя маслом может оказаться таким же вредным (а иногда даже хуже), как и его недостаточное заполнение. Чтобы выяснить точно сколько масла необходимо заливать в тот или иной автомобиль придется обратиться в руководство пользователя, а если его нет, то вашим лучшим другом станет Google.

Находим крышку маслозаливной горловины. Она расположена в верхней части двигателя и помечена индексом «OIL» (в перевернутом виде надпись похожа на цифры «710»). В качестве альтернативы на крышке может быть нанесен символ масла. Откручиваем ее, вставляем в горловину воронку и доливаем необходимо количество масла. Делать это лучше постепенно, особенно когда нет точной информации, сколько масла нужно долить.

Можно действовать следующим образом – вливаем четверть литра, ждем несколько минут, пока масло стечет в поддон, а затем проверяем уровень масла щупом и смотрим на его уровень. Делать это можно до тех пор, пока уровень не достигнет верхней отметки.

Кстати

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, должен ли исправный двигатель расходовать масло.