Посмотрите на новый BMW X7 в индивидуальном цвете, которого раньше не было

В BMW уже подтвердили, что новый X7 появится в продаже не раньше конца 2022 года. Тем не менее, это не мешает компании демонстрировать свое последнее творение публике еще до начала его реализации. На днях кроссовер X7 M60i 2023, выкрашенный в уникальный цвет Frozen Portimao Blue, был замечен на теннисном турнире в Мюнхене (Германия).

Необычный цвет выглядит на новой «семерке» фантастически, отлично гармонируя со черными внешними акцентами из пакета M Sport. Впрочем, как известно, красота – понятие абстрактное, поэтому кому-то такой окрас X7 может показаться слишком странным для этого кроссовера.

С модернизацией новой «семерке» достался пересмотренный дизайн передней части, полностью соответствующий стилю седана 7-Series. Оптика кроссовера была выполнена в 2-ярусном варианте с основным блоком фар снизу и дневными ходовыми огнями уровнем выше.

Массивные радиаторные решетки BMW в последних моделях вызывали немало критики, однако в X7 новый «гриль» выглядит гармонично.

В салоне кроссовера баварцы использовали новомодное решение с объединением в общий кластер двух дисплеев (14,9-дюймового тачскрина мультимедийной системы и 12,3-дюймового экрана цифровой панели приборов).

Силовые агрегаты вседорожника также подверглись пересмотру. Рядной «шестерке» досталось больше мощности, а версия M60i с двойным «наддувом» обзавелась довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора. Рядный 3-литровый 6-цилиндровый мотор с турбиной отныне развивает мощность в 375 лошадиных сил, а 4,4-литровый V8 – 523 л.с.

Ожидается, что новый BMW X7 поступит в продажу в конце 2022 года. Его стартовая цена составит 78 тысяч 845 долларов за базовый X7 40i и 104 тысячи 95 долларов за «топовый» M60i.

Какой окажется доплата за новый необычный цвет Frozen Portimao Blue пока остается только догадываться, но за другие индивидуальные варианты BMW сейчас предлагает выложить дополнительно от 1950 долларов.