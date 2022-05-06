Как будет выглядеть салон новой «УАЗ Буханка»: первые изображения

Авторы YouTube-канала «Машинаторы», анонсировавшие проект новой «УАЗ Буханка» около года назад, опубликовали очередную серию, посвященную созданию современной версии знаменитого Ульяновского фургона.

Энтузиасты уже завершили работу над кузовом машины, который водрузили на раму. Сейчас для автомобиля изготавливаются бамперы, пороги и рейлинги, а параллельно ведется разработка интерьера. Его концепцию они показали в новом видеоролике.

“Машинаторы”

Как будет выглядеть салон современной «Буханки» блогеры смоделировали на компьютере, а затем готовый проект распечатали на 3D-принтере. Как можно заметить в видеосюжете, опубликованном на канале «Машинаторы», новая «Буханка» получит необычную консоль с несколькими переключателями, дисплей мультимедийной системы с сервоприводом, а также множество отсеков для хранения мелочевки.

Кроме того, современной «Буханке» достанется мультируль с кнопками, который можно будет регулировать как по наклону, так и по вылету. Интересным оказался дизайн селектора коробки передач, который наградили «розочкой».

“Машинаторы”

Какой силовой агрегат установят под капот машины, блогеры пока не решили. В качестве одного из варианта рассматривается двигатель «ЗМЗ Про», известный по полуторке «УАЗ Профи». Связку ему должна составить автоматическая трансмиссия.

Финал проекта запланирован на декабрь 2022 года. Его приурочат к вековому юбилею СССР. Машина будет выпущена в единственном экземпляре. Ни о каком серийном производстве таких автомобилей речи не идет.