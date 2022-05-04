BMW 5-Series G60: появились первые изображения

Прошлым летом фотошпионы впервые запечатлели новый BMW 5-Series G60. Причем сходу прототипы «пятерки» сами раскрыли информацию о версиях, в которых их планируют продавать. Автомобильные папарацци заметили на дверях и бамперах тестовых машин наклейки Hybrid Test Vehicle и Electric Test Vehicle, то есть это были электрифицированные седаны.

Спустя почти год дебюту подверглась старшая модель 7-Series, получившая электрический вариант i7, а следующей на очереди считается как раз 5-Series. Независимые дизайнеры с портала «SRK-Designs» решили пофантазировать на счет дизайна новой «пятерки», разработав рендерные изображения 5-Series в кузове G60.

По мнению художников, новый седан пятой серии от «БМВ» получит внешность в стиле модернизированного кроссовера X7, которая по большей части повторяет «передок» новых 7-Series и i7. Разница между 4-дверками будет заключаться лишь в форме бамперов, а также размерах воздухозаборников спереди.

Новая «пятерка» получит аналогичную 7-Series G70 радиаторную решетку и двухуровневую фронтальную оптику со светодиодными блоками сверху, отвечающими за функции ДХО и динамических «поворотников», а также основной секцией матричных фар ниже.

Как будет выглядеть салон новинки пока неизвестно, но, скорее всего, там появится такой же, как в новом 7-Series изогнутый дисплей Live Cockpit Plus новой генерации, объединяющий в себе экраны цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

О технической стороне новой «пятерки» пока остается только догадываться. Впрочем, ходят слухи, что в списке оснащения «восьмого» BMW 5 Series окажется автопилот третьего уровня, а его моторную гамму составят бензиновые двигатели. Дизелей, которые сейчас совсем не привечают в Европе, не будет. Их заменят гибридная и полностью электрическая модификации.

Что касается выхода в продажу, то 5-Series G60 должна появиться у дилеров уже в 2022 году, а электрическая модификация i5 встанет на конвейер только в 2023-м.