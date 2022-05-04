В Тольятти начнут выпуск трёхосных Lada Niva

Фото: проект “Карелия”

Тольяттинский путешественник Петр Груздев имеет в своем портфолио множество проекторов, одним из самых знаменитых из которых является Largus Karelia, готовит новую разработку. Речь идет о необычной версии внедорожника Lada Niva. Выпуском машины займется компания ПВР.

Новая разработка тольяттинских энтузиастов представляет собой 3-осный грузовик, в основе которого лежит серийный пикап ВИС-2346 (полурамная грузовая модификация классической «Нивы»).

Конструкция трехосной «Нивы» предельно проста. В заднюю полураму инженеры интегрировали специальный полуприцеп, обладающий подкатной осью. В результате этих манипуляций у них получился автомобиль, способный транспортировать грузы, длина которых составляет до 3,1 метра.

Под капот машины планируют установить 1,8-литровый мотор, модернизированную коробку передач, а также самоблокирующиеся межколесные дифференциалы.

проект “Карелия”

Кроме того, трёхосной «Ниве» достанется рычажная подвеска сзади на пневмоподушках.

Как заявляют разработчики проекта, такие «Нивы» вполне могут оказаться популярны среди производителей, ориентированных на всевозможные надстройки, включая краны, вышки и буровые установки. Как правило, им необходим узкий и маневренный, но при этом длинный и проходимый автомобиль.