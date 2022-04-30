Катализаторы Toyota набирают популярность у автомобильных воров в США 

Некоторые модели Toyota пользуются особой популярностью среди преступников, занимающихся кражами катализаторов. Как стало известно Daily-Motor.Ru от собственных источников за океаном, по всему США резко увеличилось количество случаев с воровством каталических нейтрализаторов. Все это сильно вызвало скопление автомобилей в сервисах, поскольку поиск такой запчасти и ее установка занимает длительное время.

Согласно информации, опубликованной национальным бюро страховых преступлений, в 2020 году в США было зарегистрировано 14 тысяч 430 краж катализаторов, что в четыре раза выше, чем зафиксировали годом ранее. Цифры за 2021 год пока недоступны, но предполагается, что они продемонстрируют еще один взрывной рост.

Жертвой воровства катализаторов может стать любой автомобиль, но некоторые модели Toyota оказались самыми желанными среди преступников. Причина банальна – их каталические нейтрализаторы имеют большую концентрацию драгоценных металлов, чем у других автопроизводителей, и, соответственно, стоят дороже.

Под удар в последнее время чаще остальных попадают владельцы пикапов Toyota Tundra и Tacoma. Они имеют до четырех каталических конвертеров, а также обладают высоким клиренсом, который позволяет с меньшими усилиями проникнуть под машину и срезать нейтрализаторы.

Каталитические нейтрализаторы содержат всего несколько граммов дорогостоящих металлов таких как платина, палладий и родий. Редкие элементы вступают в реакцию с дымовыми газами, уменьшая количество углеводородов, окиси углерода и закиси азота в выхлопных газах автомобиля.

Текущая рыночная цена родия составляет около 16 тысяч 600 долларов за унцию. Платина торгуется по цене около 919 долларов за унцию, а палладий — около 2 тысяч 200 долларов за унцию.

С учетом рыночной цены металлов, переработчики катализаторов в США готовы платить за один каталический нейтрализатор от 500 до 1500 долларов, что делает их «лакомым кусочком» для преступников.

К слову

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, зачем в России скупают катализаторы и какие не принимают.