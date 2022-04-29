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Реплику бэтмобиля «Тумблер» продают в Казахстане за 400 тысяч долларов

От: Алексей Шмидт
Тумблер

Бэтмобиль «Тумблер», впервые дебютировавший в фильме Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало», является, пожалуй самой узнаваемой версией машины супергероя комиксов DC. Одну из его копий выставили на продажу за внушительную сумму.

Конкретно этот экземпляр предложен для покупки через портал «Exotic Car Trader». Сообщается, что машина находится в Казахстане. 

Tumbler 1

В описании к объявлению указан весь процесс сборки автомобиля, который привел к тому, что эта копия Tumbler стала реальной. Впрочем, упоминаний о том, основана ли она на каком-то серийном автомобиле, нет, что весьма странно.

Tumbler 3

Как и оригинальный «Тумблер» из фильма о Бэтмене, эта копия имеет два колеса спереди и четыре сзади. Передние покрышки обладают более традиционным протектором, тогда как задние явно ориентированы на езду по бездорожью. 

Кузов машины выполнен в матово-черном цвете, что придает ей очень злой и целеустремленный внешний вид. 

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Внутри реплики Tubmler установлен руль фирмы BBS и простая передняя панель с тремя дисплеями, два из которых отвечают за вывод «картинки» с боковых зеркал. Дополнительный экран предназначен для точной парковки с помощью камеры заднего вида. 

Под каркасом установлен V-образный 8-цилиндровый двигатель Toyota, агрегатированный автоматической трансмиссией, которая приводит в движение четыре задних колеса. Насколько быстрой является машина, не уточняется. Зато известна ее цена – за копию бэтмобиля придется выложить внушительные 399 тысяч долларов (28 миллионов рублей).

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