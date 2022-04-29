Россияне нашли способ покупать Toyota Land Cruiser 300 на треть дешевле, чем на родине

В апреле 2022 года рост цен на автомобили в России несколько замедлился, однако возвращаться к прежнему прайс-листу, который был до 24 февраля, автопроизводители не спешат. Впрочем, приобрести определенные модели с неплохим дисконтом все же можно, правда только по обходному пути.

Новый лайфхак нашли жители Приморского края, которые покупают завезенные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 из Ближнего Востока на 20-30 процентов дешевле, чем за них просят официальные дилеры в нашей стране.

Частично эту скидку перекрывает стоимость доставки, за которую перекупщики берут около 3 тысяч долларов, однако даже с учетом нее японский «рамник» выходит заметно дешевле, чем сейчас предлагается в России.

К примеру, новый Toyota Land Cruiser 300 2021 года выпуска предприниматели готовы привезти за 9-10 миллионов рублей, тогда как на том же сайте «Drom» такие машины стоят минимум 15 миллионов рублей и дороже.

Впрочем, как известно, любая экономия несет в себе определенные нюансы. И ближневосточные Land Cruiser 300 не исключение.

Дело в том, что в базовой комплектации для арабских стран такие внедорожники не оснащаются комплектом для обогрева лобового стекла и форсунок омывателя, без которых представить автомобили такого класса в России сложно, а также имеют «слабую» систему отопления салона, где климатическая система «заточена» под охлаждение. Кроме того, технологические жидкости машин для жарких ОАЭ не соответствуют российским температурным реалиям. Тем не менее, похоже, столь существенная скидка россиян не останавливает. Количество заказов на такие машины продолжает расти.