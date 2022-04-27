«АвтоВАЗ» не сможет выпускать Vesta, Largus и XRay без Renault

Французский концерн Renault Group продолжает искать возможности для реструктуризации своего бизнеса в России. В качестве одного из вариантов является продажа доли в «АвтоВАЗе». В случае такого поворота событий модельный ряд Lada может лишиться ряда популярных среди россиян моделей, заявил глава сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигель.

По мнению эксперта, в группу риска входят не только перспективные проекты Renault и Lada, которые должны были дебютировать в будущем, но и актуальные модели Lada, включая Largus и XRay, для производства которых импортозамещения реализовать будет крайне сложно. Кроме того, проблемы могут затронуть и проект новой Lada Vesta.

Впрочем, по словам специалиста, давнего интервью изданию «РГ», полный разрыв сотрудничества между Renault и «АвтоВАЗом» маловероятен.

Скорее всего, в ближайшем будущем французский автогигант продолжит поставки основных комплектующих, включая как силовые установки, так и трансмиссии.

До момента окончательного решения Renault на каких условиях они выйдут из «АвтоВАЗа» остается загадкой. Компания может оставить свои технологии и оборудование на сборочном конвейере, но может этого и не делать.

Если все останется так, как выглядит сейчас, то модельный ряд не изменится, но позволит «АвтоВАЗу» стать более независимым, а какие-то высвободившиеся мощности предприятия придется заместить продукцией китайского автопрома.