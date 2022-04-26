Chevrolet Tracker RS: у кроссовера появилась «подогретая» версия

Пока предприятие UzAuto в Узбекистане только готовится к сборке кроссовера Chevrolet Tracker, автомобиль несколько лет продается на китайском и бразильском рынках. И если машины «поднебесной» сборки предлагаются с 1-литровым и 1,3-литровым бензиновыми моторами мощностью 125 и 165 лошадиных сил, то бразильские «практики» идут с 1-литровым и 1,2-литровым агрегатами на 116 и 133 «силы». А теперь китайский Tracker обзавелся еще и «подогретой» версией с литерой RS.

Главное отличие новой модификации «паркетника» от обычной заключено под его капотом. Речь о полуторалитровом двигателе концерна SAIC с системой непосредственного впрыска, выдающем 184 лошадиные силы и 250 Нм. Связку ему составляет вариатор и передний привод.

Согласно паспортным характеристикам, Tracker RS способен разгоняться с места до 100 км/ч за 7,8-секунды против 8,9-секунды у версии с 1,3-литровым двигателем и аналогичным вариатором.

Вносились ли какие-либо изменения в конструкцию подвески новой версии «Трекера», не уточняется.

Отличить на дороге исполнение RS от простого Tracker можно будет по слегка иной радиаторной решетке, 17-дюймовым колесным дискам (у обычного кроссовера они 16-дюймовые), расширенному черному декору и соответствующим шильдикам.

Спортивные нотки должны задействовать и в салоне, однако фотографий интерьера новой версии Tracker пока нет.

В продаже в КНР новинка появится уже в мае, став самой дорогой версией модели. Сейчас за 3-цилиндровые версии там просят от 18 до 22 тысяч долларов.