В России появится очередной конкурент «Креты»: новый Chevrolet Tracker

Предприятие UzAuto Motors готовится к локализации в Узбекистане нового поколения кроссовера Chevrolet Tracker. Производство автомобиля стартует летом 2022 года. После того, как «паркетник», по габаритам сопоставимый с Hyundai Creta, встанет на конвейер, должны начаться его поставки на российский рынок.

Несколько тестовых экземпляров нового «Трекера» уже выпущены предприятием в Асаке. Полноценное серийное производство стартует в июне следующего года. Тогда же ожидается начало поставок кроссовера в Россию.

Премьера второй генерации «Шевроле Трекер» состоялась еще в 2019 году. В основу модели легла платформа GEM, на которой был построен недавно дебютировавший на нашем рынке Chevrolet Trailblazer. Длина автомобиля составляет 4270 мм, ширина – 1791 мм, высота – 1602 мм. Размер колесной базы равен 2570 мм.

В Узбекистане кроссовер продают с литровым 3-цилиндровым бензиновым двигателем мощностью 125 лошадиных сил (180 Нм), работающим в паре с шестидиапазонной автоматической трансмиссией.

В арсенал модели входят: светодиодная оптика, цифровая комбинация приборов, восьмидюймовый сенсорный дисплей «мультимедийки», акустическая система с шестью динамиками, мультируль, климат-контроль, панорамный люк в крыше и зеркала заднего вида с электроприводом и функцией подогрева.

С выходом в продажу в России «паркетник» Tracker пополнит модельный ряд компании Chevrolet, который сейчас включает в себя бюджетные легковые автомобили Spark, Nexia и Cobalt, а также компакт-кроссоверу Trailblazer актуального поколения, продажи которого в России начались этой осенью. Последний предлагают с безальтернативным 1,3-литровым бензиновым «наддувным» двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Цены на него начинаются с отметки в 2 миллиона 49 тысяч рублей.